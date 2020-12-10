منتخب “الفوتصال” في المركز الـ 21 عالمياً والأول إفريقيا

أصدر موقع Futsal World Ranking المعترف به من طرف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس، التصنيف الشهري لمنتخبات كرة القدم داخل القاعة، حيث احتل المنتخب الوطني الرتبة 21 عالميا والأولى إفريقيا برصيد 1282 نقطة، علما أنه كان يحتل الرتبة 23 في تصنيف الشهر الماضي.

وارتقى المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة في تصنيف Futsal World Ranking بعد فوزه في المباراتين الوديتين أمام رومانيا بنتيجة 6 أهداف لهدف واحد و5 أهداف لهدفين.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة، قد تُوج شهر دجنبر الماضي بلقب كأس إفريقيا للامم، عقب فوزه بنتيجة 5 أهداف مقابل لاشيء في المباراة التي جمعته بالمنتخب المصري بقاعة الحزام بمدينة العيون فيما يستعد للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستقام في ليتوانيا شهر شتنبر المقبل

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