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شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: المغرب وإسرائيل اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية والان مع التفاصيل
الخميس 10 ديسمبر 2020
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الخميس، أن المملكة المغربية وإسرائيل اتفقتا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة.
وقال ترامب في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر: "يوم تاريخي آخر.. اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة".
وأضاف "لقد وقعت اليوم إعلانا يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء. إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار"، وفقا لسكاي نيوز.
وفي تغريدة ثالثة، ذكر الرئيس الأمريكي: "المغرب اعترف بالولايات المتحدة عام 1777، ومن المناسب أن نعترف بسيادته على الصحراء".
وبذلك، يصبح المغرب رابع دولة تقيم علاقات طبيعية مع إسرائيل خلال الفترة الماضية.
وفي سبتمبر الماضي، وقعت إسرائيل مع كل من الإمارات والبحرين "اتفاق السلام" في مراسم خاصة بالبيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وفي أكتوبر، توصل السودان مع إسرائيل لقرار ينهي حالة العداء وتطبيع العلاقة بين البلدين، وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري.
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