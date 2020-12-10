شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يلتقي الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا والان مع التفاصيل

الخميس 10 ديسمبر 2020 التقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا، اليوم ، وبحثا تعزيز علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين البلدين ومختلف جوانب التعاون المشترك.

وقال عبر حسابه الرسمي على تويتر: التقيت الأمير تشارلز ولي عهد بريطانيا .. تبادلنا الأحاديث الودية حول علاقات الصداقة التاريخية التي تجمع البلدين ومختلف جوانب التعاون المشترك.

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