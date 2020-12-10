شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه وقع إعلانا يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. ويؤكد الإعلان أن أمريكا تعتقد بأن إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية ليس خيارا واقعيا لحل الصراع.

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