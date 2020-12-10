شكرا لقرائتكم خبر عن عقوبات أمريكية ضد 5 قيادات بينهم رئيس جهاز الأمن لميليشيا الحوثي والان نبدء بالتفاصيل

• فرض عقوبات على أفراد وكيانات في هايتي واليمن وروسيا

أكد موقع وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم فرض عقوبات على 5 مسؤولين في ميليشيا الحوثي متورطين بتعذيب نساء وأطفال ، وتشمل كل من عبدالقادر الشامي القيادي في ميليشيا الحوثيين ومطلق عامر المراني نائب رئيس مكتب الأمن لدى الحوثيين وعبدالحكيم الخيواني رئيس جهاز الأمن في ميليشيا الحوثي.

وأشار موقع وزارة الخزانة الأمريكية أنه تم فرض عقوبات بموجب قانون ماجنتسكي تستهدف أفرادا وكيانات في هايتي واليمن وروسيا.