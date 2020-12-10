كوشنر: المغرب وإسرائيل اتفقا على إعادة فتح مكاتب الاتصال بينهما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رحب جاريد كوشنر كبير مستشاري البيت الأبيض، مساء الخميس، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توصل إسرائيل والمغرب لاتفاق سلام بينهما.

وأكد كوشنر في تغريدة على تويتر، أن المغرب وإسرائيل اتفقا على إعادة فتح مكاتب الاتصال في الرباط وتل أبيب على الفور.

وشدد كبير مستشاري البيت الأبيض، أن هذا الاتفاق سيعزز التعاون الاقتصادي بين الشركات الإسرائيلية والمغربية.

وقال كوشنير إن إسرائيل والمملكة المغربية ستدشنان رحلات جوية مباشرة بين البلدين، حيث سيسمح الاتفاق لشركات الطيران الإسرائيلية باستخدام المجال الجوي المغربي وتدشين رحلات جوية مباشرة بين البلدين".



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مساء الخميس، التوصل لاتفاق سلام بين إسرائيل والمملكة المغربية.



وأشار ترامب في تغريدة على تويتر، إلى أن إسرائيل والمملكة المغربية اتفقا على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، مؤكدا أنه انجاز هائل للسلام بمنطقة الشرق الأوسط.

وأعلن أيضاً أن المغرب اعترف ببلاده عام 1777، وتابع: "فمن المناسب أن نعترف بسيادة المملكة المغربية على الصحراء الغربية".