الجيش الوطني الليبي يقول إنه أفرج عن سفينة تركية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - قالت قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) اليوم الخميس إنها أفرجت عن سفينة تركية اعترضت طريقها قرب ميناء درنة يوم الاثنين بعد تفتيشها واستجواب طاقمها. ونددت أنقرة باعتراض طريق السفينة. وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ومقرها طرابلس.

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