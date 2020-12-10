اردوغان يؤكد أن "كفاح" أذربيجان ضد أرمينيا لم ينته

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس خلال زيارة رسمية إلى باكو أن "كفاح" حليفته أذربيجان ضد أرمينيا لم ينته بعد انتصارها في النزاع في ناغورني قره باغ.

وقال اردوغان في خطاب على هامش عرض عسكري كبير في العاصمة الأذربيجانية إن "إنقاذ أذربيجان لأراضيها من الاحتلال لا يعني أن الكفاح انتهى. فالنضال في المجالين السياسي والعسكري سيستمر الآن على العديد من الجبهات الأخرى".