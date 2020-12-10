الاتحاد الأوروبي ينشر إجراءات طارئة في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن بريكست

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نشر الاتحاد الأوروبي الخميس إجراءات طارئة لصيد السمك والنقل البري والجوي ستطبق اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة بشأن بريكست حتى ذلك الوقت.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "ليس هناك ما يضمن أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق يمكن أن يدخل حيز التنفيذ في الوقت المناسب، ومسؤوليتنا هي أن نكون مستعدين لجميع الاحتمالات بما في ذلك عدم وجود اتفاق مع المملكة المتحدة اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2021 ".
ويأتي نشر هذه الإجراءات بعد يوم من عشاء في بروكسل بين فون دير لايين ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اشارا خلاله إلى استمرار الخلافات وحددا مهلة حتى الأحد لتحديد مصير المفاوضات.
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