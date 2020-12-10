شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 24 وفاة و2181 إصابة جديدة بكورونا بين الفلسطينيين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة اليوم الخميس تسجيل 2181 إصابة جديدة بفيروس كورونا و24وفاة.



وتظهر قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ ظهور الجائحة في مارس (آذار) الماضي بلغ 119414 إصابة، بينها 1008 وفيات.

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