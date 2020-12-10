تركيا تختار سفيرا جديدا في إسرائيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر تقرير إخباري أن تركيا اختارت سفيرا جديدا لها في إسرائيل.

وقال موقع «المونيتور» إن ذلك الاختيار يأتي كمحاولة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل وإحراز نقاط لصالح أنقرة لدى إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ولا يوجد سفير لأي من البلدين منذ مايو 2018، عندما سحبت أنقرة سفيرها بسبب تصاعد الهجمات على قطاع غزة وقرار واشنطن نقل سفارتها إلى القدس.

ونقل الموقع عن مصادر لم يكشف عنها أن السفير الجديد هو أوفوك أولوطاش الذي يرأس مركز البحث الاستراتيجي في وزارة الخارجية التركية ودرس العبرية وسياسات الشرق الأوسط في الجامعة العبرية بالقدس.