شكرا لقرائتكم خبر عن برنت فوق 50 دولاراً للمرة الأولى منذ مارس وسط تفاؤل حيال اللقاحات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت أسعار النفط أكثر من 4% الخميس، ليتجاوز برنت 50 دولاراً للبرميل للمرة الأولى منذ أوائل مارس/آذار، تغذيه الآمال حيال تعاف أسرع للطلب، مع شروع الدول في استخدام لقاحات للوقاية من «كوفيد-19».

وأبطلت حالة التفاؤل تلك أثر زيادة ضخمة في مخزونات الخام الأمريكية، أظهرت استمرار وفرة المعروض المتاح.

وبدأت بريطانيا التطعيم هذا الأسبوع، وقد تبدأ الولايات المتحدة بنهاية الأسبوع. ووافقت كندا أمس الأربعاء على أول لقاح لها، وقالت إنها ستبدأ استخدامه الأسبوع القادم.

وبحلول الساعة 1551 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعاً 2.05 دولار بما يعادل 4.2% إلى 50.91 دولار للبرميل، مواصلاً المكاسب لليوم الثالث. وزاد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.03 دولار أو 4.5% مسجلاً 47.55 دولار.

وارتفعت الأسعار حتى بعد أن أظهر أحدث تقرير أسبوعي للمخزونات الأمريكية زيادة ضخمة في مخزون الخام بلغت 15.2 مليون برميل. وكان المحللون يتوقعون تراجعاً قدره 1.4 مليون برميل.

وقال بيورنار تونهاوجن، مدير أسواق النفط في ريستاد إنرجي، «من غير المعتاد أن تتجاهل السوق زيادة أسبوعية في مخزونات الخام الأمريكية.. التطعيم السريع يغذي الآمال في أن يستفيد الطلب على النفط استفادة أسرع، وأسواق أمريكا الشمالية مستهلكون كبار».

استمدت السوق بعض الدعم أيضاً من بواعث القلق حيال هجوم على حقل نفط عراقي. فقد تسببت متفجرات في اشتعال النار ببئرين بحقل صغير يوم الأربعاء، لكن إنتاج الحقل لم يتأثر. (رويترز)