شكرا لقرائتكم خبر عن بنوك العالم تواجه 4 أعوام أخرى من انخفاض الأرباح والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت شركة «ماكنزي أند كو» للاستشارات في تقرير، إن معظم البنوك في شتى أنحاء العالم، قد تواجه أربع سنوات أخرى من انخفاض الأرباح ضمن تبعات جائحة «كوفيد ـ 19».

وأضافت الشركة أنه بحلول عام 2024، ستتطلب الجائحة 2.7 تريليون دولار كمخصصات نفقات لخسائر القروض، وستُفقد 3.7 تريليون دولار من الإيرادات نهائياً، بسبب التحديات الاقتصادية واستمرار انخفاض أسعار الفائدة.

وقالت الشركة إنه من المتوقع أيضاً على مستوى العالم، أن يتراجع العائد على حقوق الملكية ـ وهو مقياس مهم للربحية ـ إلى 1.5% في 2021 من 8.9% في 2019.

وأضافت أن معظم المؤسسات لن تستعيد ربحية عام 2019 قبل مضي خمسة أعوام، ما لم تحسّن إنتاجيتها وإدارتها لرأس المال، وأن الدمج قد يكون حلاً لبعضها. وقال كوسيك راججوبال أحد معدي التقرير: «هناك ضرورة ملحة لأن ترفع البنوك إنتاجيتها». (رويترز)

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