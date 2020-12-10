شكرا لقرائتكم خبر عن وداد بو حميد: احترام حقوق الإنسان أساس التقدم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وداد بوحميد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان إن ضمان حقوق الإنسان كان وسيبقى مطلباً تسعى الإنسانية إلى تحقيقه بشتى الوسائل، وهي في العصر الحديث من أهم معايير تقييم مدى تحضر الدول والشعوب، ولا نبالغ أن قلنا إن احترام حقوق الإنسان هو أساس أي تقدم، وركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، ولقد آمنت دولة الإمارات منذ نشأتها بهذه الفكرة الإنسانية، عبر تبنيها رؤية وطنية حضارية شاملة للارتقاء بحقوق الإنسان، انطلاقاً من إيمانها وقناعتها بأن الإنسان هو محور التنمية وهو هدفها، ليمثل محور احـترام حقوق الإنسان ورعايتها والعمـل على تعميقها، محط اهتمام وجهد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعلى نهجه سارت قيادتنا الرشيدة التي تسخر كافة المقومات التشريعية والتنفيذية اللازمة وإمكانات الدولة وطاقاتها لضمان الصون الكامل لحقوق الإنسان دون تفرقة أو تمييز.

لقد أضحت الحاجة إلى تعزيز حقوق الإنسان وصونها وضمان العدالة والمساواة والعيش الكريم للإنسان، أولوية رئيسية، في ظل ما تشهده العديد من الدول من أزمات وكوارث طبيعية، ما يجعلنا في أمس الحاجة إلى إعادة رسم السياسات العالمية بدءاً من الحوار الإنساني غير المشروط، والعمل المستدام على نشر ثقافة حقوق الإنسان بشكل أكثر عمقاً.

ولقد عقدت دولة الإمارات العزم على إحداث فرق إيجابي على الصعيد العالمي في هذا المجال من خلال العمل البناء لدعم تنفيذ مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إضافة إلى دعم العديد من المبادرات العالمية في مجال حقوق الإنسان.