شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين «صحة دبي» ومنظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مع اقتراب موعد انطلاق سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي الجولة الاخيرة والذي يعد أحد أهم السباقات والفعاليات الرياضية في الدولة المقرر إقامته في 11- 13 ديسمبر الجاري، تواصل منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية استعداداتها على قدم وساق لهذا الحدث الضخم وفي ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم عموماً من جراء انتشار وباء فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 أعلنت المنظمة عن تعاون يجمعها مع هيئة الصحة في دبي حيث وفرت هيئة الصحة في دبي ثلاثة مراكز فحص كورونا للمتطوعين المشاركين في هذا السباق والذين بلغ عددهم 400 متطوع وذلك لجعل بيئة الحدث أكثر أماناً لمنظمي رياضة السيارات ومسؤولي الفرق، إلى جانب أفضل سائقي السيارات وذلك تطبيقاً للتعليمات واللوائح الصادرة عن الهيئات والجهات المختصة في الدولة.

وقال محمد بن سليم، رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسيارات (فيا): «شاكرين الجهود المبذولة والمساعي المتواصلة من قبل هيئة الصحة في دبي لتوفير هذه المراكز الصحية التي ستساهم بشكل كبير في جعل بيئة هذا الحدث العالمي بيئة صحية أمنة وتعزيز صحة الفرد والمجتمع في دولة الإمارات للسيارات والدراجات النارية».

وأضاف: «تضع حكومتنا الرشيدة جل اهتمامها لتوفير افضل الخدمات الطبية للمواطن والمقيم على أرضها وهي لا تدخر جهداً في سبيل التصدي لهذا الوباء والاهتمام بالإنسان الذي يعتبر الثروة الحقيقة لأي مجتمع».

وأكد حميد محمد القطامي المدير العام لهيئة الصحة في دبي أن صحة الإنسان أولوية متقدمة في دولتنا وتسر هيئة الصحة في دبي تشجيع الخبرات الرياضية المتخصصة في مجال رياضة السيارات والدرجات النارية لتسهيل مشاركتهم مع الظروف الحالية في سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي والذي يعد أحد أهم السباقات والفعاليات الرياضية في الدولة.