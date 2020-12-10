محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات: أعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، التوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. وكان ترامب، أعلن في تغريدة سابقة، أن الممغرب وإسرائيل اتفقتا على تطبيع كامل للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب: التوقيع على إعلان يعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.