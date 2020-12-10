جامالي الروسي: لقاح سبوتنيك في آمن للأشخاص الذين يُعانون من أمراض الحساسية

أكد مدير مركز "جامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، ألكسندر جينتسبورغ، اليوم الخميس، أن لقاح "سبوتنيك في"، يمكن أن يُعطى للأشخاص الذين يعانون من مضاعفات الحساسية، ولكن ليس في المرحلة التي يتفاقم فيها المرض.



ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن جينسبيرغ قوله لقناة "روسيا 24" التلفزيونية : "يمكن إعطاء لقاح "سبوتنيك في"، للأشخاص الذين يعانون من مضاعفات الحساسية. لكن

الشيء الوحيد هو- أن لا يكون ذلك في مرحلة تفاقم المرض، أي عند الإصابة به مباشرة".



وأضاف "يجب على الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المزمنة، بناءً على نصيحة أحد الخبراء، أن ينظروا أولاً في بعض معايير الدم: البروتين التفاعلي (سي) ومستوى الجلوبولين المناعي من الفئة (إي)".



واختتم رئيس مركز "جامالي" بالقول: "إذا كان هذان المؤشران طبيعيين، فعندئذ بالطبع من الضروري التطعيم ويمكن تطعيم الأشخاص الذين يعانون من أمراض الحساسية".



وفي وقت سابق اليوم الخميس، صرح ألكسندر جينتسبورغ، بأن أكثر من 150 ألفاً من سكان روسيا قد تلقوا لقاح "سبوتنيك في" ضد فيروس كورونا.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.