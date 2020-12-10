البحرين تُسجل 201 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 201 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 88495 حالة.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء البحرين "بنا" - أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 347 حالة.. فيما تم شفاء 171 حالة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 86518

حالة.

وتعتبر البحرين ثاني دولة في العالم بعد المملكة المتحدة تعلن موافقتها على استخدام لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا، وفق ما أفادت الرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة الجمعة في بيان.

وأفادت الرئيسة التنفيذية للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة، في بيان نشرته وكالة الأنباء

البحرينية، أنه "تم عقد اجتماعات مكثفة لدراسة الوثائق التي قدمتها الشركة والتي شملت جودة التصنيع ونتائج تحليل السلامة خلال الشهرين الماضيين. كما عقدت الهيئة اجتماعات موسعة مع فريق الشركة في الولايات المتحدة الأمريكية وممثليها للإجابة على كافة الاستفسارات التي قدمتها الهيئة".

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.