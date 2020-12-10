الطاقة الذرية: تلقينا بلاغًا بشأن حادث بمحطة توليد الطاقة النووية في فنلندا

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الخميس، تلقيها بلاغا من هيئة الإشعاع وسلطة السلامة النووية الفنلندية بشأن حادث بمحطة لتوليد الطاقة النووية.



وذكرت الوكالة، في بيان: "أن هيئة الإشعاع والسلامة النووية الفنلندية (STUK) أبلغتها اليوم بشأن حادث في الوحدة 2 من محطة أولكيليوتو للطاقة النووية"، مشيرة إلى

أنه تم قياس مستويات الإشعاع المرتفعة داخل المحطة وإغلاق المفاعل.



ولفتت الوكالة إلي أنها على اتصال بنظيراتها في فنلندا، وستقدم المزيد من المعلومات العامة حالما تصبح متاحة.



ووفقًا لهيئة الإشعاع والسلامة النووية الفنلندية لم يتسرب أي إشعاع من

المصنع إلى البيئة.



وتقع محطة أولكيليوتو للطاقة النووية على جزيرة تحمل نفس الاسم على بعد حوالي 220 كم شمال غرب العاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقد أكدت الحكومة الإيرانية أن قرارها تركيب خمسمئة جهاز طرد مركزي في مفاعل نطنز النووي مخطط له منذ فترة، موضحةً أنها أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك.

وجددت الحكومة الإيرانية التأكيد على أنها لن تتفاوض من جديد بشأن الاتفاق النووي.