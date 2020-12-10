رسميا.. قطر تستضيف “السوبر الافريقي” بين الأهلي المصري ونهضة بركان

تستضيف قطر لموسمين السوبر الافريقي، انطلاقا من النسخة الجارية التي ستجمع الأهلي المصري بطل العصبة ونهضة بركان بطل كأس “الكاف”.

وكشف مصدر جيد الاطلاع، في حديثه مع “اليوم 24″، أنهم سيم تحديد التاريخ لاحقا بين الاتحاد الافريقي والاتحاد القطري.

وجاءت القرارات الجديدة خلال اجتماع المكتب التنفيذي لـ “الكاف” اليوم الخميس في القاهرة.

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