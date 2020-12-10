المغرب يطلع البرتغال على الاجراءات المتخذة في الكركارات وسط إشادة بسياسة الرباط في ضبط النفس

ثمنت وزارة الشؤون الخارجية البرتغالية أسلوب ضبط النفس، الذي برهن عليه المغرب في التعامل مع أزمة الكركارات، والتزامه بوقف إطلاق النار في الصحراء.

وقد تم التعبير عن موقف البرتغال، خلال محادثة هاتفية، أمس الأربعاء، بين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره البرتغالي، أوغوستو سانتوس سيلفا.

كما أشاد وزير الشؤون الخارجية البرتغالي بالتزام المغرب بالحل السياسي لقضية الصحراء تحت إشراف الأمم المتحدة.

وخلال مباحثاتهما، أبلغ بوريطة أوغوستو سانتوس سيلفا بالإجراءات، التي اتخذها المغرب للحفاظ على حركة المرور الطرقي في الكركارات، وفقا لبلاغ صادر عن السفارة البرتغالية في الرباط.

وأضاف المصدر ذاته أن الوزيرين بحثا كذلك العلاقات الثنائية، والتحضيرات للاجتماع رفيع المستوى بين البلدين، المقرر عقده عام 2021، والعلاقات بين الاتحاد الأوربي، ودول الجوار الجنوبي، حيث ستتولى البرتغال رئاسة مجلس الاتحاد الأوربي في النصف الأول من عام 2021، خلفا لألمانيا.