"الشباب" الإرهابية تسيطر على إحدى قرى شمال الصومال

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سيطرت حركة الشباب الإرهابية، الخميس، قرية شمالي الصومال، واختطفت مسؤولها المحلي وعدد من وجهائها، عقب قتال عنيف مع السكان المحليين.

وبحسب وسائل إعلام محلية صومالية، دخل مسلحون من مليشيات الشباب الإرهابية المنطقة بعد فترة قصيرة من القتال، الذي انهزم فيه السكان المحليين.

وأضافت وسائل الإعلام أن مليشيا الشباب اختطفت مسؤولا محليا يدعى محمد جامع آر، وأشخاص أخرين من وجهاء المنطقة دون كشف عددهم بعد القتال.

وبحسب المصادر نفسها، فغن حصيلة القتال غير واضحة حتى الآن بعد قطع خطوط الاتصال من المنطقة بسبب الأحداث، فيما لم تعلق السلطات الصومالية على هذا الهجوم حتى الآن.

وأمس الأربعاء، أشارت تقارير صومالية وصول كميات كبيرة من قطع الأسلحة والذخائر إلى الإرهابيين تم تهريبها عبر قوارب صيد مشبوهة من اليمن.

ويرى مراقبون أن كميات الأسلحة التي تم تهريبها للصومال من اليمن، بداية لتحركات إرهابية واسعة من مليشيا الشباب.