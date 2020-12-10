سفير واشنطن بالعراق: مهمتنا التالية تقليص وجودنا العسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوضح السفير الأمريكي في بغداد ماثيو تولر، اليوم الخميس، أن المرحلة التالية للولايات المتحدة في العراق تتمحور حول تقليص وجودها العسكري.
وأكد تولر، في بيان للسفارة الأمريكية، التزام واشنطن بتقديم المشورة العسكرية والمساعدة في مجال الأمن.
وتابع: "تُصادف اليوم، الــ10 من ديسمبر/كانون الأول، الذكرى السنوية الثالثة لهزيمة داعش، ويُعتبر هذا اليوم تذكيراً أيضاً بضرورة أن نظل يقظين لضمان ألا يعود التنظيم مرةً أخرى لتهديد الإنسانية".
وأشار السفير الأمريكي إلى أن بلاده تنتقل إلى المرحلة التالية من مهمتها في العراق، وهي تقليص الولايات المتحدة وجودها العسكري لتتولى قوات الأمن العراقية زمام المبادرة بشكلٍ متزايدٍ في القتال ضد فلول داعش.
ولفت إلى أن "التحالف سيستمر في تقديم المشورة والمساعدة لعمليات قوات الأمن العراقية ضد داعش بناءً على طلب حكومة بغداد".
وتمر اليوم الذكرى الثالثة لإعلان العراق الانتصار النهائي على داعش باسترداد الموصل، آخر معاقل التنظيم، في ديسمبر/كانون الأول 2017.
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