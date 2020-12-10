مجلس النواب الأمريكي يوافق بغالبية على تمديد العمل بالموازنة الحالية لمدة أسبوع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 10 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

وافق مجلس النواب الأمريكي بغالبية ساحقة بـ 343 صوتاً مقابل 67 على تمديد العمل بالموازنة الحالية لمدة أسبوع واحد، تجنباً لشلل الإدارة الفيدرالية أو الإغلاق ولتوفير مزيد من الوقت للتفاوض بشأن موازنة العام المقبل 2021م.



ولم تؤدي المفاوضات بين الديموقراطيين والجمهوريين بشأن خطة مساعدات ضخمة لمكافحة الوباء إلى اتفاق، امس الأربعاء، وقد أدى وجود ثلاثة نصوص مطروحة على الطاولة إلى ارتباك، وبات في صلب المناقشات الآن قيمة الشيكات المباشرة التي سيتم إرسالها إلى الأسر.

وانتهى العمل بقانون الموازنة الحاليّة في 11 ديسمبر الجاري وكان ضرورياً أن يتحرك البرلمانيون لمنع جفاف موارد الماليّة العامّة الأميركيّة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في 24 أبريل الماضي على حزمة إغاثة بقيمة تقرب من 484 مليار دولار كانت قد أقرت في مجلسي الشيوخ والنواب استجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ومن المنتظر الاتفاق على حزمة تحفيز جديدة لدعم تعافي الإقتصاد الأمريكي من تداعيات الجائحة التي لا تزال مستمرة.