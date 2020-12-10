تداول 25 سفينة بضائع وحاويات بميناء دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط- محمد إبراهيم:
أعلنت هيئة ميناء دمياط تداول 25 سفينة حاويات وبضائع عامة، اليوم الخميس، تزامنًا مع انتعاشة في حجم حركة الصادر والوارد.
وأوضح بيان الهيئة، أن حركة الصادر من البضائع شملت 11200 طن رمل، و2100 طن كلوريد الكالسيوم و600 طن فوسفات.
وأضاف المركز الإعلامي، أن حركة الوارد من البضائع تضمنت 16453 طن قمح، و18900 طن ذرة و1572 خشب زان و10845 طن أبلاكاش، و9400 طن خردة و2984 طن حديد و520 مواسير.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 150837 طنًا، بينما في مخازن القطاع الخاص 8324 طنًا.
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