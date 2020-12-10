أسعار الدولار مقابل الجنيه ترتفع قرشين بنهاية تعاملات اليوم الخميس



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع متوسط سعر صرف الدولار مقابل الجنيه قرشين، خلال تعاملات اليوم الخميس، ليسجل 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بحسب بيانات البنك المركزي.

وخلال تعاملات اليوم، صعد سعر الدولار قرشين في بنكي التجاري الدولي، والإسكندرية، والتعمير والإسكان، وقناة السويس، وكريدي أجريكول إلى 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنوك العربي الأفريقي إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وزاد سعر الدولار قرشين في بنك القاهرة إلى 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشين في بنكي الأهلي المصري، مصر إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك البركة عند 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه