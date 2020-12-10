الشرطة تتدخل لإيقاف اشتباكات بين نواب البرلمان في الكونغو الديمقراطية (فيديو)

اندلعت أعمال عنف داخل برلمان الكونغو الديمقراطية، أمس الثلاثاء، ما أدى إلى إصابة شخص واحد على الأقل. شهدت أروقة برلمان الكونغو اشتباكات ومواجهات باستخدام مقذوفات بين أنصار الرئيس فيليكس تشيسكيدي وأنصار الأغلبية البرلمانية الموالية لسلفه جوزيف كابيلا، حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز".

وتدخلت الشرطة لوقف أعمال العنف بين الجانبين، حيث حضرت إلى مقر "قصر الشعب" صباح الثلاثاء وتمركزت فيه، يأتي ذلك في أعقاب قيام نواب مؤيدين لتشيسكيدي بتكسير مكاتب في قاعة الجلسات للحيلولة دون عقد جلسة برلمانية.