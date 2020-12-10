أعلن ألكسندر جينتسبورج مدير مركز "جامالي" لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، أن أكثر من 150 ألف شخص في روسيا قد تلقوا لقاح "سبوتنيك ــ V" ضد فيروس "كورونا".
هو أكبر عدد لأشخاص تم تطعيمهم باللقاح ضد "كوفيد - 19"، مقارنة بأي بلد آخر في العالم باستخدام أي لقاح آخر مشابه".
وقال جينتسبورج - في مقابلة صحفية اليوم الخميس مع قناة "روسيا 24" التلفزيونية الناطقة بالروسية - "لقد حصل على هذا اللقاح حتى الآن أكثر من 150 ألفا من المواطنين الروس".. مضيفا "أن هذا
وكانت روسيا قد أعلنت عن تسجيل هذا اللقاح كأول لقاح في العالم ضد "كوفيد-19" في شهر غسطس الماضي.
وبطلب من فلاديمير بوتين، بدأت روسيا، التي تعتبر رابع أكثر بلدان العالم منحيث حصيلة الإصابات بكوفيد-19، السبت حملة تلقيح واسعة النطاق في العاصمة موسكو التي شرعت بتوزيع جرعات من لقاح سبوتنك-في المضاد للفيروس على 70 مستشفى وذلك في أول عملية تطعيم جماعي في روسيا.
وكان بوتين قد صرح في وقت سابق أن بلاده نجحت في إنتاج نحو مليوني جرعة من اللقاح المذكور.
يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من 150 ألف شخص في روسيا تلقوا لقاح سبوتنيك ــ V ضد كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.