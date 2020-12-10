السعودية تُسجل 141 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس تسجيل 141 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس (كورونا)، ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة إلى 359 ألفا و415 إصابة.



وذكرت الصحة السعودية -في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس)- أنه تم تسجيل 248 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلي 349 ألفا و872 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 6012 حالة، بإضافة 10 حالات وفاة

جديدة.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة السعودية، الجمعة تسجيل (302) حالة مؤكدة جديدة بفيروس /كورونا/ المستجد، ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (356691) حالة.



وذكرت الوزارة ،في بيان لها أوردته لها وكالة الأنباء السعودية /واس/، أنه تم تسجيل (407) حالات تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى (345622) حالة ، مشيرة إلى تسجيل (17) حالة

وفاة جديدة ليبلغ إجمالي عدد(5857) حالة.

وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية، الاثنين، أن لقاحات ضد "كورونا" ستوفر بشكل مجاني للجمميع في المملكة.

وأكد مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبد العالي، أن أي لقاح لا بد أن يكون آمنا وفعّالا ومعتمدا من الهيئات المعنية.

يُشار إلى أن كورونا المستجد ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.