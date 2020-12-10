رئيس لبنان: الوضع الأمني المتردي في بعلبك غير مقبول ويزيد مُعاناة الأهالي

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الوضع الأمني المتدهور الذي تشهده محافظة بعلبك الهرمل (شمالي شرق البلاد) لا يجوز أن يستمر، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتسبب في معاناة أهالي المنطقة نتيجة ممارسات تقوم بها عصابات مسلحة امتهنت ترويع المواطنين الآمنين؛ مما انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.



وشدد الرئيس اللبناني - خلال استقباله اليوم الخميس وفدا من أعضاء مجلس

النواب عن محافظةالهرمل وكذا محافظ المنطقة بشير خضر - على أن القوى العسكرية والأمنية يجب أن تضطلع بمسئولياتها كاملة، لا سيما وأن القيادات السياسية في المنطقة أكدت أنها لا توفر أي غطاء لهؤلاء المسلحين وطالبت أجهزة الدولة بحماية الأهالي ومنع التعدي عليهم.



من جانبهم، قال نواب المنطقة، خلال

اللقاء، إن المحافظة تشهد وضعا أمنيا مترديا، موضحين أنلم تعد تكتفي بممارسات إطلاق النار العشوائي من الأسلحة والبنادق الآلية وإنما أصبحت تستعمل القذائف الصاروخية وتلجأ إلى قطع الطرق وإرهاب وترويع الآمنين وفرض إتاوات مالية عليهم والتحكم في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء.



وأشاروا إلى أن التفلت الأمني بالمحافظة ترتب عليه ازدياد عمليات السرقة والسلب والنهب، مطالبين من رئيس الجمهورية الإيعاز إلى القوى العسكرية والأمنية أن تقوم بواجبها نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وردع العصابات المسلحة.