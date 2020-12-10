أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن الوضع الأمني المتدهور الذي تشهده محافظة بعلبك الهرمل (شمالي شرق البلاد) لا يجوز أن يستمر، مشيرا إلى أن هذا الوضع يتسبب في معاناة أهالي المنطقة نتيجة ممارسات تقوم بها عصابات مسلحة امتهنت ترويع المواطنين الآمنين؛ مما انعكس سلبا على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة.
النواب عن محافظة بعلبك الهرمل وكذا محافظ المنطقة بشير خضر - على أن القوى العسكرية والأمنية يجب أن تضطلع بمسئولياتها كاملة، لا سيما وأن القيادات السياسية في المنطقة أكدت أنها لا توفر أي غطاء لهؤلاء المسلحين وطالبت أجهزة الدولة بحماية الأهالي ومنع التعدي عليهم.
وشدد الرئيس اللبناني - خلال استقباله اليوم الخميس وفدا من أعضاء مجلس
اللقاء، إن المحافظة تشهد وضعا أمنيا مترديا، موضحين أن العناصر المسلحة لم تعد تكتفي بممارسات إطلاق النار العشوائي من الأسلحة والبنادق الآلية وإنما أصبحت تستعمل القذائف الصاروخية وتلجأ إلى قطع الطرق وإرهاب وترويع الآمنين وفرض إتاوات مالية عليهم والتحكم في الخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء.
من جانبهم، قال نواب المنطقة، خلال
وأشاروا إلى أن التفلت الأمني بالمحافظة ترتب عليه ازدياد عمليات السرقة والسلب والنهب، مطالبين من رئيس الجمهورية الإيعاز إلى القوى العسكرية والأمنية أن تقوم بواجبها نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة وردع العصابات المسلحة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لبنان: الوضع الأمني المتردي في بعلبك غير مقبول ويزيد مُعاناة الأهالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.