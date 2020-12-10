السعودية توافق على تسجيل لقاح "فايزر-بيونتك" ضد كورونا

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أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية أعطت، اليوم الخميس، موافقتها على تسجيل لقاح "فايزر-بيونتيك" ضد فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقالت الوكالة إن الموافقة تمت "بعد أن تقدمت شركة فايزر لطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه".

وأضافت الوكالة "جاء قرار موافقة الهيئة على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه استنادا إلى البيانات التي تقدمت بها شركة فايزر بتاريخ 24 نوفمبر 2020 م".

وأوضحت الوكالة "باشرت الهيئة، فور اكتمال المتطلبات، عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP) حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية".

وعقدت الهيئة اجتماعات عدة لدراسة البيانات التي قدمتها الشركة، شملت اجتماعات مع خبراء وعلماء مختصين محليين ودوليين، إضافة إلى الاجتماع مع الشركة المُصنّعة وممثليها للإجابة على الاستفسارات التي قدمتها الهيئة، كما تم أخذ رأي الفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية المُنبثق من اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية.