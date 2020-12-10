هزتان أرضيتان تضربان الشمال الروسي

سيف اليزيد - ضربت هزتان أرضيتان بلغت قوتهما 7.6 و 6.5 درجات على مقياس ريختر اليوم منطقة إيركوتسك في سيبيريا بالشمال الروسي.

وأفادت وزارة الطوارئ بمنطقة إيركوتسك الروسية في بيان لها أنه تم تحديد مركز الزلزال في دلتا بحيرة بايكال، على بعد 16 كيلومترا شمال غرب دوبينينو دون وقوع إصابات أو أضرار، في الوقت الذي تقوم كوادر الإنقاذ في المنطقتين بفحص المرافق والمنشآت الحيوية ذات الصلة المباشرة بتأمين احتياجات السكان.

وكانت هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر قد ضربت في وقت سابق من هذا الشهر، قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى على عمق 40 كيلومترا وعلى بعد 207 كيلومترات شرق قرية أوست كامتشاتكا وكان مركزها في المحيط الهادئ قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة دون أن تحدث أي إصابات أو خسائر مادية.

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