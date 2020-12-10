كوريا الجنوبية تسجل 682 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الخميس أنه تم تسجيل 682 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول، إن من بين الحالات الجديدة 646 حالة عدوى محلية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 40 ألفاً و98 حالة.

وأضاف المركز أنه تم تسجيل ثمان حالات وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 564 حالة.

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