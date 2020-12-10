طوكيو تسجل أكثر من 600 إصابة جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت السلطات بالعاصمة اليابانية طوكيو، اليوم الخميس، تسجيل 602 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتتجاوز هذه الحصيلة عدد الإصابات القياسية اليومية السابقة الذي تم تسجيلها السبت الماضي وبلغت 584 حالة، كما أنها تأتي بعد يوم من تسجيل اليابان أعلى عدد إصابات يومي بلغ 2802 حالة، من بينها 572 حالة في طوكيو.

وتشهد اليابان ارتفاعاً في حالات الإصابة بفيروس كورونا منذ منتصف نوفمبر الماضي، حيث يطالب المسؤولون الحكوميون والخبراء المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة العدوى بالفيروس.

وذكرت هيئة الاذاعة والتلفزيون اليابانية أن هذه أول مرة تتجاوز فيها حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس في طوكيو 600 حالة.

ويبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في اليابان أكثر من 170 ألف حالة إصابة، وحالات الوفاة 2500.

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