موجة طقس سيئ تضرب جنوب وغرب النمسا

سيف اليزيد - تتعرض المدن النمساوية الواقعة في جنوب وغرب البلاد لموجة طقس سيئ مصحوبة بهطول ثلوج كثيف، تسبب في قطع العديد من الطرق نتيجة تراكم الثلوج وسقوط الأشجار، وإغلاق أخرى تحسباً لاحتمال حدوث انهيارات ثلجية.

وتسبب هطول الثلوج في انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 4 آلاف منزل في ولاية "كارنتن"، وحوالي 1800 أسرة في ولاية "تيرول"، وحوالي 3 آلاف منزل في ولاية "شتاير مارك" نتيجة سقوط أعمدة الكهرباء والأشجار، التي تسببت في قطع خطوط الكهرباء.

وأفاد المتحدث باسم قوات الدفاع المدني، أن الثلوج، التي مازالت تهطل بكثافة منذ يوم الجمعة، على جنوب وغرب النمسا، تسببت في ارتباك الحركة ووقوع حوادث مرورية وانقطاع بعض المدن عن العالم الخارجي نتيجة توقف حركة المواصلات وانقطاع الكهرباء، وحدوث خسائر مادية كبيرة وإصابات بشرية.

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