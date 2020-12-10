استعدادا لافتتاح بلاده لقنصلية في الداخلة.. وزير خارجية هايتي يزور المغرب لأول مرة

لأول مرة، يزور وزير خارجية هايتي المغرب، وسط استعداد بلاده لافتتاح قنصلية لها في الأقاليم الجنوبية.

واستقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطك، صباح اليوم في الرباط، نظيره الهايتي، كلود جوزيف، الذي يزور المغرب لأول مرة.

وكانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج قد أعلنت، في شهر نونبر الماضي، أن جمهورية هايتي قررت فتح قنصلية عامة لها في مدينة الداخلة.

وقالت الوزارة ذاتها، في بلاغ لها، إن وزير الشؤون الخارجية في جمهورية هايتي أعرب، في رسالة موجهة إلى نظيره المغربي، عن رغبة بلاده في “فتح قنصلية عامة تحتضنها مدينة الداخلة، في جنوب المملكة المغربية”، وبذلك يكون هذا البلد الكاريبي أول بلد غير عربي، وغير إفريقي يفتتح قنصلية في الصحراء المغربية.