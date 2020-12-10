تراجع إصابات كوورنا في المملكة السعودية

الخميس 10 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل 141 إصابة جديدة بكورونا في المملكة، ليرتفع إجمالي الإصابات بكورونا في السعودية إلى 359,415 حالة.



وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 10حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات بكورونا في المملكة إلى 6012 حالة.

وأكدت أنه تم تسجيل 248 حالة تعافٍ جديدة من كورونا في المملكة، ليبلغ إجمالي التعافي من كورونا في المملكة 349.872 حالة.