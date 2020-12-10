حمدان بن محمد يعتمد نظام العمل عن بعد في حكومة دبي

الخميس 10 ديسمبر 2020

اعتمد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي نظام العمل عن بعد في حكومة دبي.



والنظام هو عمل يتماشى مع متطلبات وظائف المستقبل ويتيح للموظفين عدة خيارات للعمل عن بعد بشكل دائم أو مؤقت أو جزئي.

وقال سموه في سلسلة من التغريدات على حسابه الرسمي في تويتر: "نحن مقبلون على مرحلة تتطلب أدوات جديدة وفكر جديد وملتزمون بمواصلة العمل لتعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي.. دبي تملك الإمكانات والكفاءات المتجددة والقادرة على قيادة المرحلة المقبلة."

وتابع: "نعمل على تعزيز ريادة منظومة العمل الحكومي في دبي فحكومة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم تنظر للمستقبل، وتسعى باستمرار إلى إيجاد حلول استباقية من خلال الاستثمار في تطوير الموارد البشرية من أجل الارتقاء بالأداء الحكومي."

وتطبق أحكام هذا القرار على الموظفين المدنيين المواطنين وغير المواطنين الخاضعين لأحكام القانون.

يهدف النظام إلى توفير أنظمة عمل متعددة ومرنة ورفع مستوى السعادة والإيجابية، التركيز على النتائج والإنجازات، تحقيق الرفاهية والعيش الكريم، تعزيز الرشاقة المؤسسية، والمواءمة بين العمل والحياة الخاصة.

وينقسم النظام العمل عن بعد إلى نوعين أولهما العمل عن بعد بشكل كامل والآخر العمل عن بعد بشكل جزئي.

الشروط:

يخضع نظام العمل عن بعد لعدة شروط هي: يمكن تأدية الوظيفة خارج مقر الدائرة، عدم التأثير على إنتاجية الدائرة والموظف، أن تكون الوظيفة قابلة للتقييم والمتابعة، وأن يتم تأدية العمل عن بعد داخل الدولة.

وفي الحالات الطارئة يمكن للمدير العام السماح للموظف بالعمل عن بعد من خارج الدولة.

اللائحة الداخلية:

وشملت اللائحة الداخلية للقرار، تنظيم آلية التكليف بالعمل عن بعد، منح صلاحية للرئيس المباشر بتكليف الموظف بالعمل عن بعد لضمان المرونة، يقوم الرئيس المباشر وفقاً للائحة التي يعتمدها المدير العام بتحديد المهام ومؤشرات الأداء الخاصة بالموظف.