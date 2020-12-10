أردوغان وباشاك شهير.. يهاجم العنصرية بالخارج ويقودها بالداخل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - من السياسة إلى الرياضة، باتت كل من قطر وتركيا مثالا للأزمات المفتعلة بهدف عمل "بروباجندا" تغطي على أزماتهما الداخلية.

وشهد دوري أبطال أوروبا محاولة تركية - قطرية لإثارة الفوضى، وذلك في مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وباشاك شهير التركي.



وحل باشاك شهير ضيفا على سان جيرمان، مساء الثلاثاء، في الجولة السادسة والأخيرة من منافسات دور المجموعات بدوري الأبطال، في ملعب "حديقة الأمراء" بالعاصمة الفرنسية باريس في مباراة توقفت بعد انطلاقها بربع ساعة وتم تأجيل استئنافها ليوم الأربعاء.

ويعد باشاك شهير بمثابة "الذراع الرياضية" للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي لم يخف تشجعيه للفريق المنتمي للعاصمة إسطنبول، بل وظهر بقميصه في مباراة ودية في وقت سابق، وبالمثل فإن باريس سان جيرمان، الذي استحوذت عليه الحكومة القطرية في 2011، يعد أحد أذرع نظام تميم بن حمد آل ثاني.

وغادر لاعبو باشاك شهير الملعب بعد مرور ربع ساعة تقريبا من اللقاء، بعد "زعم مسؤوليه قيام الحكم الرابع بتوجيه إهانات عنصرية لأحد أعضاء الطاقم الفني للفريق التركي"، بحسب بيان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

واستكمالا للتعاون التركي القطري في تدعيم إثارة الفوضى والقلاقل على الصعيد السياسي، فقد قرر باريس سان جيرمان ذو الإدارة القطرية التضامن مع الفريق التركي، وغادر لاعبوه الملعب اعتراضا على الواقعة المزعومة.

وكانت الأحداث اشتعلت بعدما نال الكاميروني بيير ويبو، مساعد مدرب باشاك شهير، بطاقة حمراء في الدقيقة 13، بناء على طلب مساعد الحكم، ليقرر لاعبو وأفراد الطاقم الفني للفريق التركي مغادرة الملعب بعد 10 دقائق من المناقشات مع الحكم الروماني أوفيديو هاتيجان.

ونقلت مصادر عن رئيس نادي باشاك شهير، غوكسال غوموش، قوله إن اللاعبين رفضوا العودة للملعب في وجود الحكم الرابع الذي زعموا أنه وجه إهانات عنصرية لمساعد المدرب.

خيانة ماكرة

ورغم التظاهر بالتضامن مع باشاك شهير، فإن سان جيرمان عاد بعد قليل إلى أرض الملعب رغم عدم عودة الفريق الثاني، بعدما لوح اليويفا بإمكانية معاقبة الفريقين حال عدم استكمالهما اللقاء، وذلك خوفا من فرض عقوبات عليه قد تتسبب في حرمانه من التأهل، ليتراجع عن موقفه في خيانة قطرية ماكرة للحليف التركي.

من جانبه، قال اليويفا في بيان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "بعد واقعة مزعومة طرفها الحكم الرابع تم إيقاف المباراة مؤقتا، وبعد التشاور مع الفريقين تم الاتفاق على انطلاق اللقاء ثانية بحكم رابع مختلف".

وتابع: "سيجري اليويفا تحقيقا شاملا في الواقعة وسيعلن النتائج في الوقت المناسب"، قبل أن يقرر في وقت لاحق تأجيل المباراة لتستكمل الأربعاء.

بروباجندا أردوغان

وفي محاولة منه لكسب تعاطف مشجعي الفريق واستغلال الأزمة لاستعادة بعض من شعبيته المنهارة جراء تردي الأوضاع الاقتصادية والعزلة الدولية لبلاده، تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الأزمة.

وكتب أردوغان عبر حسابه الرسمي على "تويتر" أنه يثق أن اليويفا سيتخذ الخطوات الضرورية.

وقال أردوغان: "نحن نعارض بلا شروط العنصرية والتمييز في الرياضة وكل مجالات الحياة".

ولا يبدو حديث الرئيس التركي منسجما مع أفعاله لا سيما وأنه متهم بالعنصرية ضد الأكراد، وانتهاك الحقوق الإنسانية لأبناء شعبه، لدرجة أن أنقرة تصدرت قائمة الدول التي يتعرض شعبها لانتهاك حقوق الإنسان، في 2019.

يذكر أن سان جيرمان ضمن التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بغض النظر عن نتيجة اللقاء مستفيدا من تفوقه في المواجهات المباشرة على مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي تساوى معه برصيد 9 نقاط بعد خسارته أمام لايبزيج الألماني بنتيجة 2-3.