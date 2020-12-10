شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعتمد لقاح «فايزر» لمواجهة «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتمدت السعودية، الخميس، لقاح «فايزر ـ بيونتيك» للوقاية من فيروس «كورونا»، ليكون اللقاح الأول في المملكة ضد الفيروس، بعدما تقدمت شركة «فايزر» بطلب الموافقة على تسجيله، لتتمكن بعد ذلك الجهات الصحية في المملكة من استيراد اللقاح واستخدامه.

وجاء قرار الموافقة على تسجيل اللقاح وإتاحة استخدامه، استناداً إلى البيانات التي تقدمت بها «فايزر» في 24 نوفمبر؛ إذ باشرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة، فور اكتمال المتطلبات، عمليات مراجعة وتقييم ملفات التسجيل من جوانب عدة شملت تقييم بيانات فاعلية اللقاح وسلامته، التي توضحها التجارب والدراسات السريرية، وكذلك التحقق من جودة اللقاح من خلال مراجعة البيانات العلمية التي تبيّـن جودة التصنيع وثباتية المنتج، إضافة إلى التحقق من مراحل التصنيع والتزام المصنع بتطبيق أسس التصنيع الدوائي الجيد (GMP)، حسب المعايير الدولية في الصناعة الدوائية.

وعقدت الهيئة اجتماعات عدة لدراسة البيانات التي قدمتها الشركة، شملت اجتماعات مع خبراء وعلماء متخصصين محليين ودوليين، إضافة إلى الاجتماع مع الشركة المصنعة وممثليها للإجابة عن الاستفسارات التي قدمتها الهيئة، كما تم أخذ رأي الفريق العلمي الاستشاري للأمراض المعدية المنبثق عن اللجنة الاستشارية العلمية للدراسات السريرية.

وحسب نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية، عقدت لجنة تسجيل شركات ومصانع الأدوية ومنتجاتها، اجتماعاً لدراسة البيانات والتقارير العلمية. وبعد عرض الموضوع ومناقشته من جميع جوانبه الفنية والعلمية، قررت اللجنة الموافقة على تسجيل اللقاح والسماح باستخدامه.

وحول موعد وصول اللقاح والبدء في استخدامه، أوضحت الهيئة أنه بناء على الموافقة الصادرة، ستبدأ الجهات الصحية المعنية إجراءات الاستيراد وفق المعايير والمتطلبات الخاصة بذلك، وستقوم الهيئة بتحليل عينات كل شحنة واردة من اللقاح قبل استخدامه، لضمان جودته، وستعلن وزارة الصحة موعد وصول اللقاح وبدء استخدامه بعد استكمال متطلبات الاستيراد.