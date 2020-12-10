شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفي بـ«الوطني» البحريني: المملكة قلب وعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لمشاركة مملكة البحرين احتفالاتها باليوم الوطني الـ49 الذي يتزامن مع 16 ديسمبر، على طريقتها الخاصة. واعتمدت الإمارات شعاراً رسمياً للاحتفال، حيث يتناظر العلمان الإماراتي والبحريني في الشعار المعتمد، مذيلين بعبارة #البحرین _قلب_وعین.

وتعتزم الدولة تنظيم عدد من الفعاليات الاحتفائية، تعبيراً عن العلاقات الأخوية الراسخة والروابط الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تعد مثالاً مشرقاً للعلاقات الإيجابية التي تتخذ من الإرث التاريخي والثقافي أساساً راسخاً، تنطلق منه لتحقق مزيد من الرخاء والتقدم للشعبين.

وهذه العلاقات الوثيقة والرؤى الموحدة في مختلف القضايا، كانت دافعاً لسعي قيادتي البلدين لتعزيز علاقات التعاون لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين في مختلف المجالات، خاصة العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية، التي شهدت تنامياً مستمراً حتى وصل حجم التبادل التجاري بين الإمارات والبحرين خلال عام 2019 إلى ما يعادل 28.7 مليار درهم، وهو ما يعكس التطور والنمو المستمرين للعلاقات بين البلدين.

وتشكل العلاقات الإماراتية البحرينية أحد أهم مرتكزات الوحدة الخليجية، بسبب التفاهم الكبير بين القيادة الإماراتية والبحرينية حول مختلف القضايا الإقليمية والعالمية، كما حرصت القيادتان الإماراتية والبحرينية على تنمية العلاقات في كافة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لما فيه مصلحة الشعبين، وتحقيق التكامل بين البلدين في ظل ما يمتلكانه من ثقل سياسي ودور ريادي يعزز الاستقرار الإقليمي.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن متانة العلاقات بين البلدين، مؤكداً أن البحرين قلب الخليج العربي هوية وتاريخاً وجغرافيا، وستبقى بإذن الله، وشعب البحرين وأبناؤه هم أهلنا وأبناؤنا، كانوا وسيبقون بإذن الله.

أما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فقد قال: «تمنياتنا لأهلنا وأشقائنا في البحرين بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة، حفظ الله المملكة وأدام عليها الخير والأمن والاستقرار».

ولم تتخلف الإمارات في السنوات السابقة عن تنظيم فعاليات في اليوم الوطني البحريني؛ إذ أضاءت المباني الشهيرة في الدولة بألوان العلم البحريني، كما وضعت لافتات التهاني على اللوحات الإلكترونية في الطرق والشوارع الرئيسية، ووضعت شعارات ولافتات التهاني في مراكز التسوق في كافة إمارات الدولة، ونظمت استقبالاً خاصاً لمواطني المملكة في مطارات الدولة، إضافة إلى فعاليات في القرية العالمية.