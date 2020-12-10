استجابة لأهالى دار السلام.. النائب محمد تيسير مطر يقوم بأعمال تطوير مسجد بالدائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قام النائب محمد تيسير مطر، عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب إرادة جيل وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأعمال تطوير وترميم سقف مسجد دار السلام، أمام العجمي، وذلك استجابة لشكاوى أهالي دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، بعد معاناة المترددين على المسجد وشكواهم المستمرة بسبب انهيار السقف وتسرب مياه الأمطار. ويأتى ذلك فى إطار سعى النائب محمد تيسير مطر التواصل المستمر مع أهالى دار السلام والبساتين وحل مشكلاتهم وتحسين مستوى الخدمات والمرافق.

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المسجد

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