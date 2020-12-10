شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "هيئة الاستعلامات": تعزيز التعاون الإفريقي من ثوابت السياسة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، استمرار جهود مصر فى تعزيز التعاون مع الشعوب الأفريقية في كل المجالات، مشيراً إلى أن رئاسة مصر للاتحاد الافريقي مثلت نقطة انطلاقة نحو تعزيزالتعاون بين مصر والدول الافريقية وبين الشعوب الافريقية وبعضها البعض، فقد جاب الرئيس السيسي- خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الافريقي فبراير 2019 / فبراير 2020- قارات العالم دفاعاً عن مصالح أفريقيا ورفع صوتها من أجل حقها العادل في التنمية والسلام والاستقرار والتقدم.

جاء ذلك في افتتاحية العدد الجديد من دورية "آفاق أفريقيـة" التي تصدرها الهيئة العامة للاستعلامات، وقال رشوان إنه عقب تسلم الرئيس السيسي لرئاسة الاتحاد في فبراير 2019 شارك الرئيس في العديد القمم والمؤتمرات متعددة الاطراف الافريقية- الدولية بداية من مؤتمر ميونخ للأمن في المانيا من اجل السلام في افريقيا ، ثم في القمة الافريقية الاوربية في النمسا، ثم في منتدي التعاون الصيني الافريقي في بكين، ثم في القمة اليابانية – الافريقية ( تيكاد) في طوكيو، ثم في قمة الدول السبع الصناعية في باريس، وقمة مجموعة الدول العشرين الكبري في اوساكا باليابان، ثم في دورة الجمعية العامة بالامم المتحدة بنيويورك سبتمبر 2019 ، ثم في قمة التعاون بين مجموعة العشرين وافريقيا في المانيا، وانتهاء بالقمة البريطانية – الافريقية في لندن(يناير 2020)، وفي كل هذه الملتقيات العالمية وغيرها كان الرئيس السيسي خير معبر عن قضايا القارة الافريقية.

ولفت رشوان الى أنه علي مستوي الصعيد الافريقي- الافريقي شهد الرئيس السيسي إطلاق منطقة التجارة الحرة الافريقية الكبري بعاصمة النيجر نيامي يونيو 2019 ، كما دعم مبادرة اسكات البنادق في القارة الافريقية (2020)، كما استضافت مصر منتدي أسوان الأول للسلم والأمن في افريقيا، وأصحبت أسوان عاصمة للشباب الافريقي، وصدرت توجيهات لكل اجهزة الدولة المصرية لتعزيز التعاون مع الدول الافريقية في كافة المجالات كالدبلوماسية والتجارة والصناعة والري والبيئة وبناء القدرات والكوادر البشرية وغيرها.

وأكد ضياء رشوان أن العدد الجديد من الدورية، تضمن ملفا بعنوان " قارة افريقيا .. رؤي للمستقبل " شمل علي عدة دراسات، تمحورت الدراسة الاولي حول دور مراكز الفكر في تأسيس آليات القوي الناعمة الافريقية علي الساحة الدولية وبحث الافكار المعنية بتطوير هذا الدور انطلاقا من دور افريقيا الثقافي والحضاري، بينما ناقشت الدراسة الثانية بالملف جهود القارة الافريقية علي الصعيد القاري في تحقيق السلم والامن في مختلف ربوعها انطلاقا من أن الامن والتنمية وجهان لعملة واحدة، مع الاشارة الي اهمية التعاون الافريقي في مجال مكافحة الارهاب ( دراسة حالة اقليم غرب افريقيا)، فيما انصب الملف الاقتصادي علي مناقشة المشروع المستقبلي للقارة والخاصة باتفاقية التجارة الحرة والتي تم التوقيع عليها في يوليو 2019 ومن المقرر ان تدخل حيز النفاذ في يناير 2021 باعتبارها بواية التنمية للقارة الافريقية.

كما تضمن العدد الجديد مجموعة من الدراسات والتقارير التي تتناول التطورات الراهنة على الساحة الأفريقية في مختلف المجالات، فعلى الصعيد الاقتصادي استعرضت الدورية دور تجمع "السادك" في تعزيز التعاون الاقتصادي والامن لدول الجنواب الافريقي والتي وتأسست منذ 1980 وباعتبارها أكبر التجمعات الاقتصادية والسياسية في القارة الافرييقة حيث تضم 16 دولة افريقية، وأصحبت ايقونة جاذبة للقوي والدول الكبري التي تحرص علي تنمية علاقاتها معه بالنظر للامكانات والموارد الهائلة التي تمتلكها.

وعلى الصعيد الأجتماعي تضمن العدد دراسة عن تمكين المراة لتحقيق التنمية المستدامة في افريقيا وبخاصة التمكين الاقتصادي والذي يهدف إلى إزالة المعوقات الاقتصادية والتشريعية خاصة المتعلقة بالحصول علي الاصول الانتاجية وكذا بناء وتعزيز قدرات النساء الافريقيات من خلال تعزيز حصولهن علي التعليم والتدريب اللازم لرفع انتاجيتهن.

و تضمن العدد الجديد من الدورية تقرير عن السياسة الخارجية لجمهورية غانا ما بين التغيير والاستمرارية في ضوء المحددات الداخلية والاقليمية والتي اتسمت بالتحركات الخارجية الواقعية، وتمحورت حول المصلحة الوطنية وخدمة اهداف التنمية الاقتصادية في ضوء كسب احترام العالم بفضل المشاركة المركزة لغانا في عمليات حفظ السلام بصفة عامة وصنع السلام الاقليمي علي مستوي اقليم غرب افريقيا خاصة.

وناقش العدد الجديد من دورية "آفاق أفريقية" العديد من القضايا التي تخص العلاقات المصرية الأفريقية، ومنها رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي والتي تم تدشينها في 10 فبراير 2019 واستمرت حتي 10 فبراير 2020 والتي ركزت علي عدد من الأوليات انطلاقاً من أجندة عمل الاتحاد المتفق عليها ومن أهمها أجندة 2063 ، وقد كشف تحليل الخطاب السياسي للرئيس السيسي خلال توليه رئاسة الاتحاد الافريقي علي جملة من الثوابت في سياسة مصر الافريقية من اهمها دور مصر التاريخ في تصدر الكفاح الافريقي ضد الاستعمار، ومواصلة جهود الاصلاح المؤسسي والهيكلي والمالي للاتحاد الافريقي، وترسيخ مبدأ الحلول الافريقية للمشاكل الافريقية، والتعويل علي دور المرأة والشباب في عملية التنمية بافريقيا، وتوسيع مجالات الشراكة الافريقية مع مؤسسات التمويل الدولية والقارية والاقليمية، فضلا عن حضور الرئيس السيسي لعشر قمم دولية مع شركاء اقليميين ودوليين للاتحاد الافريقي.

كما أشار العدد الجديد من الدورية في مقال رئيس التحرير عبد المعطي أبو زيد إلى أهمية الاعلام كأداة للتواصل مع افريقيا وكيف أن رئاسة مصر للاتحاد كانت مناسبة لاطلاق مبادرات فعالة للتواصل المباشر بين الشعب المصري وشعوب القارة الافريقية من خلال ادوات اعلامية فعالة تخاطب شعوب افريقيا بلغاتها وتقوم بدور الناقل المباشر بدون وسيط ، حيث دشنت الهيئة العامة للاستعلامات موقعاً الكترونياً بتسع لغات افريقية وعالمية هي اللغات: العربية والانجليزية والفرنسية والهوسا والسواحيلية والامهرية والاسبانية والبرتغالية والصينية، كما أصدرت عشرات الكتب التي توثق بالبيانات الصحيحية لعلاقات مصر مع القارة الافريقية في الماضي والحاضر، وتم ترجمة هذه الكتب بمختلف اللغات الاوربية والافريقية حسب اللغات المستخدمة في كل دولة منها.

يذكر أن "آفاق أفريقية" هي دورية ربع سنوية علمية محكمة تهدف لمتابعة أبرز وأهم القضايا الأفريقية في مختلف المجالات السياسية والاستراتيجية والاقتصادية، ويتم إصدارها بثلاث لغات هي العربية والإنجليزية والفرنسية، ويرأس تحريرها المستشار عبد المعطي أبو زيد، رئيس قطاع الإعلام الخارجي بالهيئة، ويتم توزيعها على مختلف المؤسسات الوطنية والجامعات والمراكز البحثية والمؤسسات الصحفية والإعلامية والسفارات الأفريقية بمصر ومكاتبنا الإعلامية بالخارج، وكافة المهتمين بالشؤون الأفريقية.