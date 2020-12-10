مجلس الشيوخ الأمريكي يفشل في وقف صفقة بيع أسلحة كبرى إلى الإمارات 

أفشل مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة لمنع عقد صفقة كبرى للأسلحة، بين الولايات المتحدة والإمارات.



وصوت أعضاء المجلس بـ 50 صوتا مقابل 46 ضد قرار يمنع بيع طائرات "ريبر" المسيرة للإمارات.



وفي تصويت آخر أحبط مجلس الشيوخ مسعى لعرقلة بيع مقاتلات "إف-35" للإمارات، حيث أيد الصفقة 49 عضوا في المجلس وعارضها 47 عضوا.



وفي حال إتمام الصفقة، ستصبح الإمارات أول دولة عربية تحصل على هذه الطائرات المتطورة.



وكانت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب قد هددت بأن الرئيس سيستخدم حق النقض (الفيتو) في حال عرقل الكونغرس صفقة الأسلحة بقيمة 23 مليار دولار مع الإمارات.



وتشمل الصفقة 50 طائرة "إف-35"، وما يزيد على 14000 من القنابل والذخائر، وتشمل ثاني أكبر عملية بيع طائرات مسيرة أمريكية لدولة واحدة.



وسبق أن طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، الولايات المتحدة الأمريكية بوقف مبيعات الأسلحة إلى دولة الأمارات نظرا لارتكابها انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب في اليمن وليبيا.



وقالت هيومن رايتس "إن على الولايات المتحدة وقف مبيعات الأسلحة المقترحة إلى الإمارات، وتعليق جميع المبيعات المستقبلية حتى تقلص الإمارات غاراتها الجوية غير القانونية في اليمن وليبيا، وتوقف الدعم ونقل الأسلحة إلى القوات المحلية التي ترتكب انتهاكات، وتحقق بمصداقية في الانتهاكات المزعومة السابقة في كلا البلدين.

وقالت سارة هولوينسكي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في واشنطن: "باستمرارها ببيع الأسلحة للإمارات، تتجاهل السلطات الأمريكية الأدلة الوفيرة على الغارات الجوية وغيرها من الهجمات التي شنها التحالف بقيادة السعودية والإمارات في اليمن، والتي قتلت المدنيين بشكل غير قانوني.