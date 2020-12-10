إصابة نور الدين الصايل بكورونا ونقله إلى المستشفى جراء مضاعفات الفيروس

أصيب الناقد السينمائي، نور الدين الصايل، بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19، ونقل على إثر ذلك إلى المستشفى، حسب ما أعلنته زوجته.

وأعلنت الصحافية نادية لارغيت، زوجة مدير القناة الثانية، سابقا، نور الدين الصايل، إصابة زوجها بكورونا، في منشور فايسبوكية، شاركته متتبعيها، يوم أمس الأربعاء.

وأكدت المتحدثة نفسها أن نور الدين الصايل، المدير السابق للمركز السينمائي المغربي، نقل إلى المستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية، مشيرة إلى أنها فضلت إعلان الخبر بنفسها، مدامت متيقنة من أن الموضوع عرضة للتسريب.

وانضم الصايل إلى أهل الفن، الذين أصيبوا بفيروس كورونا، في الآونة الأخيرة، نذكر منهم لطيفة رأفت، والدوزي، وسعيد الناصيري، ومحمود الإدريسي، الذي توفي جراء مضاعفات إصابته.