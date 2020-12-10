فرنسا تفرض غرامة بـ35 مليون أورو على فايسبوك وأمازون

أعلنت هيأة تنظيم الأنترنت في فرنسا، اليوم الخميس، أنها فرضت غرامات على مجموعتي “غوغل”، و”أمازون” تبلغ على التوالي 100 مليون أورو، و35 مليون أورو، بسبب عدم امتثالهما للتشريع الخاص بملفات تعريف الارتباط.

وتأخذ اللجنة الوطنية للمعلوماتية، والحريات على موقعي “غوغل”- فرنسا، و”أمازون”- فرنسا، خصوصا ممارسة إيداع أدوات تتبع إعلانية على كمبيوتر مستخدم الأنترنت “من دون الحصول على موافقته المسبقة”.

ولم تكن اشرطة المعلومات، التي تم عرضها، أثناء الاطلاع على هذه المواقع من قبل اللجنة على “معلومات واضحة بدرجة كافية ليعرف مستخدم الأنترنت الغرض من استخدام ملفات تعريف الارتباط هذه وكيف يمكنه رفضها”، بحسب اللجنة.

وأمرت اللجنة بتعديل لافتة المعلومات الخاصة، خلال ثلاثة أشهر مع غرامة قدرها مائة ألف أورو عن كل يوم تأخير، بعد انتهاء هذه الفترة.