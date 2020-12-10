هلال ينتخب للمرة الثالثة على التوالي نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف

انتخبت مجموعة السفراء الأفارقة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بالاجماع للسنة الثالثة على التوالي، السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، في منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي لليونيسيف.

ويأتي انتخاب هلال، في الوقت الذي تضطلع فيه منظمة الأمم المتحدة للطفولة بدور بالغ الأهمية في إفريقيا، التي تشهد نموا قويا في عدد ساكنتها من الشباب، والأطفال، كما أنها تكتسي أهمية خاصة، بالنظر إلى الاستحقاقات الحاسمة، المقررة لعام 2021 داخل المجلس التنفيذي لليونيسف، لا سيما في إطار إعداد المخطط الاستراتيجي لهذه الوكالة الأممية للفترة 2022-2025.

وسيقوم الأعضاء الخمسة الجدد لمكتب المجلس التنفيذي لليونيسف لعام 2021، وهم سفراء المغرب، وليتوانيا، وجمهورية كوريا، وكوستاريكا، ونيوزيلندا، من بين أمور أخرى، على تقييم استجابة اليونيسف لوباء كوفيد-19، واتخاذ قرارات لإعادة ملاءمة برامج المنظمة لتجاوز تداعيات الوباء على إعمال حقوق الطفل، والتوافق حول الإجراءات، التي من شأنها إعادة بناء مستقبل أفضل، وأكثر مرونة لجميع أطفال العالم.