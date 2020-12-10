العتيبة: الإمارات تثمن تصويت "الشيوخ الأمريكي" على صفقة "إف- 35"

الخميس 10 ديسمبر 2020

أكد يوسف العتيبة سفير الإمارات في واشنطن، تقدير بلاده لتصويت مجلس الشيوخ الأمريكي على صفقتي الطائرات المسيرة ومقاتلات إف- 35.



وفي تغريدات نقلها حساب السفارة الإماراتية عبر تويتر، قال العتيبة: إن "الدعم الأمريكي المستمر يتيح لنا تحمل المزيد من العبء على الأمن الجماعي".

وعبر عن تطلع بلاده إلى تعميق العلاقات مع الولايات المتحدة والتي تمتد إلى 49 عاما، قائلا: "نعمل معا لمواجهة التحديات الملحة مثل الصحة العالمية والمناخ وانتشار الأسلحة النووية والصراعات الإقليمية".

والأربعاء، أحبط مجلس الشيوخ الأمريكي محاولة من الديمقراطيين لمنع صفقتين لبيع طائرات مسيرة ومقاتلات إف- 35 أمريكية إلى الإمارات.

وصوت 50 عضوا لصالح بيع صفقة الطائرات المسيرة مقابل 46، بينما أيد 49 عضوا صفقة مقاتلات إف- 35 في مقابل 47 صوتا.

لكن ينتظر تسلم الرئيس المنتخب جو بايدن السلطة في 20 يناير/كانون الثاني المقبل لحسم القرار النهائي بشأن الصفقتين.

وكانت إدارة ترامب أصدرت في وقت سابق اليوم إخطارا رسميا بنيتها نقض التشريعين إذا أقرهما مجلسا الكونجرس (النواب والشيوخ).

ووصف مؤيدو الصفقة الإمارات كذلك بأنها شريك مهم للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.

وفي وقت سابق، أكدت سفارة الإمارات في العاصمة الأمريكية، أهمية صفقة المقاتلات "إف- 35" ودورها في بناء شرق أوسط أكثر أمانا واستقرارا.

وبحسب بيان للسفارة، الأربعاء، فإن صفقة بيع مقاتلات "إف- 35" إلى الإمارات، تمثل أكثر من مجرد بيع معدات عسكرية إلى شريك.

وتحتاج دولة الإمارات إلى المقاتلات متعددة المهام من الجيل الخامس؛ من أجل حماية الأمة وتعزيز المصالح الأمنية المشتركة للولايات المتحدة وأصدقائها في الشرق الأوسط، وفقا للسفارة.