شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة علاجية في حاويات شحن لمواجهة كورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل
وتخطط السلطات الصحية لتكثيف الفحوص من خلال إطلاق مواقع مؤقتة في حوالي 150 مكانا بمنطقة سول الكبرى.
وقال وزير الصحة باك نيونج هو خلال اجتماع تعهد فيه بحشد جميع الموارد المتاحة "نحن في وضع حرج يمكن أن تصل فيه جهودنا في مكافحة الفيروس وقدرة النظام الطبي إلى أقصى حد لها في وقت قريب".
وأضاف "سنؤمن ما يكفي من مراكز العلاج وأسرة المستشفيات للحالات الحرجة حتى يتسنى لهم تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب".
كانت هذه تفاصيل خبر أسرة علاجية في حاويات شحن لمواجهة كورونا في كوريا الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.