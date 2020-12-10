شكرا لقرائتكم خبر عن أسرة علاجية في حاويات شحن لمواجهة كورونا في كوريا الجنوبية والان نبدء بالتفاصيل

سارعت سلطات كوريا الجنوبية اليوم الخميس لنصب أسرة علاجية في حاويات شحن لتخفيف الضغط على المنشآت الطبية المستنزفة بسبب أحدث موجة من فيروس كورونا والتي لا تبدي بوادر تذكر على التراجع مع تسجيل 682 حالة جديدة. وفجرت عودة الإصابات للزيادة المخاوف من نقص حاد في أسرة المستشفيات، الأمر الذي دفع مدينة سول إلى البدء في نصب أسرة داخل حاويات لأول مرة منذ بداية الوباء.

وتخطط السلطات الصحية لتكثيف الفحوص من خلال إطلاق مواقع مؤقتة في حوالي 150 مكانا بمنطقة سول الكبرى.

وقال وزير الصحة باك نيونج هو خلال اجتماع تعهد فيه بحشد جميع الموارد المتاحة "نحن في وضع حرج يمكن أن تصل فيه جهودنا في مكافحة الفيروس وقدرة النظام الطبي إلى أقصى حد لها في وقت قريب".

وأضاف "سنؤمن ما يكفي من مراكز العلاج وأسرة المستشفيات للحالات الحرجة حتى يتسنى لهم تلقي العلاج المناسب في الوقت المناسب".