القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، الخميس، اللوم على بيونج يان، في تعثر المفاوضات النووية.
جاء ذلك خلال تصريحات لستيفن بيجن، نائب وزير الخارجية الأمريكي في مركز أبحاث أثناء زيارة سول للاجتماع مع مسؤولين أمنيين بكوريا الجنوبية.
وكانت المحادثات بشأن الملف النووي لكوريا الشمالية، توقفت منذ أوائل العام الماضي، عندما انهارت قمة هانوي بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونج أون.
وفي هذا الصدد، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية ستيفن بيجون الذي قاد محادثات نزع السلاح النووي مع بيونج يانج، إن "تواصل ترامب الاستثنائي والصادق مع كيم كان طموحًا وجريئًا".
مستدركان "لكن من المؤسف أن نظراءنا في كوريا الشمالية أهدروا فرصا كثيرة على مدى العامين الماضيين وكثيرا ما كرسوا أنفسهم للبحث عن عقبات تعرقل المفاوضات بدلا من انتهار فرص الحوار".
ودعا بيجون كوريا الشمالية إلى استئناف المحادثات في الشهور المقبلة، مشيرا إلى أن لديه رسالة للفريق المقبل بأن "الحرب انتهت، ووقت النزاع انتهى، وحان وقت السلام".
يأتي هذا مع قرب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه، في يناير/كانون الثاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر مبعوث أمريكي يلوم كوريا الشمالية على إهدار فرصة ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.