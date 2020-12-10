مبعوث أمريكي يلوم كوريا الشمالية على إهدار فرصة ترامب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ألقى المبعوث الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية، الخميس، اللوم على بيونج يان، في تعثر المفاوضات النووية.

جاء ذلك خلال تصريحات لستيفن بيجن، نائب وزير الخارجية الأمريكي في مركز أبحاث أثناء زيارة سول للاجتماع مع مسؤولين أمنيين بكوريا الجنوبية.

وكانت المحادثات بشأن الملف النووي لكوريا الشمالية، توقفت منذ أوائل العام الماضي، عندما انهارت قمة هانوي بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم كيم جونج أون.

وفي هذا الصدد، قال مساعد وزير الخارجية الأمريكية ستيفن بيجون الذي قاد محادثات نزع السلاح النووي مع بيونج يانج، إن "تواصل ترامب الاستثنائي والصادق مع كيم كان طموحًا وجريئًا".

مستدركان "لكن من المؤسف أن نظراءنا في كوريا الشمالية أهدروا فرصا كثيرة على مدى العامين الماضيين وكثيرا ما كرسوا أنفسهم للبحث عن عقبات تعرقل المفاوضات بدلا من انتهار فرص الحوار".

ودعا بيجون كوريا الشمالية إلى استئناف المحادثات في الشهور المقبلة، مشيرا إلى أن لديه رسالة للفريق المقبل بأن "الحرب انتهت، ووقت النزاع انتهى، وحان وقت السلام".



يأتي هذا مع قرب تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن منصبه، في يناير/كانون الثاني المقبل.